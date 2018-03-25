Сербия вспоминает погибших от бомбардировок НАТО

Сербия вспоминает погибших от бомбардировок НАТОЧитайте нас в Telegram
На несколько минут в центре города Алексинац был выключен весь свет и прозвучали сирены воздушной тревоги. Этот город сильно пострадал от авианалетов альянса. В церемонии приняли участие тысячи сербов. Президент республики Александр Вучич заявил, что не позволит списать жертв бомбардировок НАТО на сопутствующие потери. Посол России принял участие в церемонии, а вот западные дипломаты на нее демонстративно не приехали.
24 марта 1999-го года — без разрешения Совбеза ООН — НАТО начал бомбить Югославию. Погибли около 2-х с половиной тысяч мирных жителей. В том числе, почти 400 детей. Около 12 тысяч — получили ранения.
Никто из западных дипломатов не приехал на траурную церемонию, посвященную памяти жертв агрессии НАТО в отношении Югославии. Об этом заявил в субботу российским журналистам посол РФ в Сербии Александр Чепурин.
"Я уже пятый раз подряд принимаю участие в церемонии в память о погибших в результате агрессии НАТО. И сегодня в очередной раз никто из западных дипломатов не удосужился посетить эту церемонию. То есть, они не раскаиваются, более того, они считают, что все сделали правильно. Получается, что сербы для них как будто и не люди, более того, они продолжают учить нас гуманности", — заявил Чепурин.
Отвечая на вопрос ТАСС, связаны ли недавние обвинения в сербской прессе в адрес России по делу Скрипаля с годовщиной бомбардировок НАТО, дипломат напомнил, что обвинения появились как раз вовремя. "Во-первых, они абсолютно бездоказательные. Во-вторых, для них было так выбрано время, чтобы отвлечь людей от годовщины начала бомбардировок. Никто не хочет никакого расследования", — подчеркнул посол.
Ранее посол Великобритании Денис Киф в авторской статье в газете "Политика" заявил, что "все элементы расследования и объективные факты недвусмысленно указывают в направлении России, как виновника". В ответ посол РФ в Сербии посоветовал своему британскому коллеге изучить наследие Шерлока Холмса и "искать интерес". По словам российского дипломата, Великобритания, так и не покорившая космическое пространство, пытается компенсировать этот недостаток "ложью космических размеров о роли Москвы в трагедии в Солсбери".
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