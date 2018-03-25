Дональд Трамп стал мишенью для подначек со стороны семейки Симпсонов

Известный американский мультсериал "Симпсоны" выпустил короткометражный эпизод, высмеявший предполагаемые фобии президента США Дональда Трампа. Парик из пекинеса, розовая пижама и танцы на столе. В таком виде создатели "Симпсонов" представили Дональда Трампа.

В трехминутном ролике, который называется "История о двух Трампах", американский президент видит сон, где сам себя обвиняет в непоследовательности, и признается, что уволил главу ФБР только потому, что он выше ростом, сообщает телеканал "Россия 24".