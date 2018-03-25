Российские силовики отрабатывают на учениях борьбу с весенними паводками

В России в воскресенье пройдут противопаводковые учения. В них задействованы сотрудники МЧС и Минобороны, а также Росгвардии. Отрабатываются навыки должностных лиц и сил авиации при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также вопросы взаимодействия и проверка готовности подразделений к возможным ЧС. Особое внимание уделяются воздушному мониторингу, отмечает телеканал "Россия 24". Во время весенних паводков именно авиация позволяет оперативно оценить обстановку и принять меры для защиты населенных пунктов от затопления.