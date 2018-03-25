"Час Земли": небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг погасил огни

В субботу, 24 марта, Нью-Йорк принял участие в международной экологической акции Всемирного фонда дикой природы "Час Земли". В 20:30 по местному времени на один час был почти полностью погашен свет на самом известном небоскребе мегаполиса Эмпайр-стейт-билдинг.

Также огни погасли в здании штаб-квартиры ООН, были отключены некоторые из огромных экранов на главной площади города — Таймс-сквер, передает ТАСС.

Помимо Нью-Йорка, к акции присоединились десятки других американских городов, среди которых Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Портленд, Орландо, Миннеаполис, Канзас-Сити, Шарлотт.

Ране Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с видеообращением, в котором призвал жителей планеты присоединиться к акции. Он подчеркнул, что изменение климата происходит гораздо быстрее, чем действуют жители планеты, угрожая ресурсам и экосистемам по всему миру. "Час Земли" — это возможность продемонстрировать нашу готовность к переменам", — указал Антониу Гутерриш.

"Час Земли" — ежегодная акция, цель которой — привлечь внимание жителей планеты к проблеме изменения климата. Во всем мире люди добровольно отключают свет в квартирах, а на многих зданиях гаснет внешняя декоративная подсветка. Начало "Часу Земли" было положено в 2007 году, Россия принимает участие в акции с 2008 года.