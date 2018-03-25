Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" победить "Коламбус" в матче НХЛ

"Сент-Луис Блюз" в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречался с "Коламбус Блю Джекетз" и одержал победу со счетом 2:1. Победу "нотам" принесла шайба Владимира Тарасенко, благодаря которой россиянин набрал 60 –е очко в сезоне. Также за "Блюз" забил Александр Стин. У "Коламбуса" единственную шайбу забросил Кэм Аткинсон.

После этой победы "Сент-Луис" набрал 89 очков в турнирной таблице Западной конференции, которые позволяют ему занимать восьмую строчку. У "Джекетс" после поражения также 89 баллов, однако на Востоке это хватает для шестой позиции.

Также в игровой день результативными действиями отличилось еще два российских легионера: нападающий "Каролины Харрикейнз" Валентин Зыков в матче против "Оттавы Сенаторз" сделал два ассиста, которые поспособствовали победе его клуба со счетом 5:2, а результативный пас Максима Мамина в случае с третьим голом помог его "Флориде Пэнтерз" переиграть "Аризону Койотс" со счетом 4:2.