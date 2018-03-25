Российские керлингистки поборются за бронзу чемпионата мира со сборной США

В канадском Норт-Бэе продолжается чемпионат мира по керлингу среди женских команд. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени состоялся второй полуфинал мирового первенства, в котором канадские спортсменки одержали победу над американками со счетом 9:7.

Таким образом, в решающем матче чемпионата мира Канада встретится с командой Швеции, которая накануне не пустила в финал сборную России. Российским керлингисткам в матче за бронзу турнира будут противостоять американские соперницы. Напомним, что на групповом этапе обе команды уже встречались друг с другом и тогда успех праздновали представительницы России.

Отметим, что ранее керлингистки России четырежды становились обладательницами медалей мирового первенства: трижды (с 2014 по 2016 годы) им покорялась бронза, а в 2017 – серебро.

Матч за третье место состоится в 17:00 по московскому времени, финал – в 22:00.