Кембридж победил Оксфорд в исторической гонке по гребле

В Великобритании состоялась известная гонка по гребле между двумя самыми популярными университетами страны – Оксфордом и Кембриджем. 164 гонка по счету завершилась победой Кембриджа, которая стала для гребцов университета 83 за всю историю противостояния. В активе Оксфорда осталось 80 побед при одной ничьей.

Гребцы Кембриджа преодолели дистанцию в 6,8 километра, которая пролегала по Темзе между двумя лондонскими мостами Патни и Чизик за 17 минут 51 секунду. Они опередили своих извечных оппонентов на три корпуса лодки. Примечательно, что гонка проходит против течения Темзы, что значительно усложняет задачу гребцам.

Более того, гребцы Кембриджа также праздновали успех еще в женской и двух дополнительных гонках, таким образом, одержав "сухую" победу со счетом 4:0. Последний раз такое происходило 21 год назад.

Напомним, что спортивные соревнования между двумя университетами проходят с 1829 года.