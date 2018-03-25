Пол Маккартни присоединился сторонникам ужесточения оборота оружия

К прошедшему накануне в Нью-Йорке "Маршу за нашу жизнь", в котором приняли участие сторонники ужесточения контроля над оборотом оружия, присоединился легендарный британский музыкант Пол Маккартни.

Бывший участник группы The Beatles был одет в черную футболку с надписью "Мы можем закончить вооруженное насилие", передает ТАСС. По словам музыканта, он принял участие в марше, чтобы поддержать людей. "Один из моих лучших друзей был убит в результате вооруженного насилия тут неподалеку, поэтому это для меня важно", — пояснил Пол Маккартни. Как известно, другой участник "ливерпульской четверки", Джон Леннон был застрелен фанатиком, когда вышел из своего дома в Нью-Йорке в декабре 1980 года.

Как сообщалось, в минувшую субботу сотни тысяч американцев вышли на улицы городов с требованием ужесточить в США контроль над оборотом оружия. Манифестации прошли в 800 городах во всех 50 штатах страны, а самый крупный "Марш за нашу жизнь", в котором приняли участие до полумиллиона человек, состоялся в Вашингтоне.

Поводом для массовых протестов стала произошедшая 14 января текущего года трагедия в школе города Паркленд, когда один из бывших учащихся этого учебного заведения Николас Круз расстрелял 17 человек. Именно школьники из Паркленда стали инициаторами проведения масштабного марша в Вашингтоне.