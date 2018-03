У Сироткина отказали тормоза в первой гонке "Формулы-1"

В австралийском Мельбурне стартовала первая гонка сезона чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австралии. Единственный российский гонщик в пелетоне Сергей Сироткин из команды Williams был вынужден сойти в своем дебютном заезде в "королевских гонках".

Россиянин стартовал 19-м. По ходу первых кругов он не смог улучшить свое положение, однако держался за общей группой. Но на шестом кругу болид Сироткина остановился за пределами трассы. "У меня отказали тормоза, я проехал мимо поворота и остановился", — сказал российский гонщик по командному радио сразу после инцидента. Пилот и болид не пострадали.

LAP 7/58: OUT ❌



Sirotkin stops out on track



And Ericsson pulls into the pits to retire as well 😕#AusGP #F1 pic.twitter.com/iGs19kiar3