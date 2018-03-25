Бывший британский посол в Москве предсказывает потепление отношений между Россией и Западом

По мнению экс-посла Великобритании в России Энтони Брентона, через несколько месяцев имеющаяся в настоящее время дипломатическая враждебность между Россией и Западом смягчится, так как функционирующие отношения необходимы обеим сторонам.

"У нас не будет какое-то время контактов с русскими на высоком уровне. Это начнет размываться через несколько месяцев, потому что необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей, — предполагает дипломат. — Возобновлять связи мы будем медленно, но через несколько месяцев это произойдет, так как нам нужно быть вновь способными вести дела с русскими ".

Одновременно бывший посол уверен, что язык, который используют представители властей Великобритании, а именно, министр обороны Гэвин Уильямсон и министр иностранных дел Борис Джонсон, является "без надобности злобным", сообщает ТАСС.

Как сообщалось, 4 марта текущего года проживающий в Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в городе Солсбери в бессознательном состоянии с признаками отравления. Лондон выступил с утверждением, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинения, подчеркнув, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Позднее Лондон, не предъявив никаких доказательств, выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла симметричный ответ, выслав из России такое же количество британских дипломатов.