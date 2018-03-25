Боевики покидают Восточную Гуту

По данным Министерства обороны РФ, в минувшую субботу по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте вышли почти тысяча боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей.

Договоренность о выводе боевиков из Арбила была достигнута в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Фейлак ар-Рахман". Безопасность процесса вывода обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению, а также представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца, передает ТАСС.

Всего с начала гуманитарных пауз в Восточной Гуте зону военных действий покинуло 106 182 человека. Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории Сирии.