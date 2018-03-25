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Отравление Скрипаля 28 минут назад

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25 марта 201809:55

"Это мой бывший": близкая подруга Скрипаля боится общаться с полицией

Пресс-служба Московского окружного военного суда/ТАСС

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У отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга, но она слишком напугана, чтобы рассказать о последних днях перед его отравлением, сообщили газете The Telegraph источники в окружении пары.

Как отмечает издание, женщина приехала в Великобританию из России. Скрипаль заинтересовал ее, представившись российским мультимиллионером, рассказали друзья. При этом об отношениях пары не знает даже полиция, о них известно лишь узкому кругу близких людей.

Другой знакомый Скрипаля и его подруги рассказал, что она очень напугана и боится давать показания. "Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший", — сказал собеседник издания.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что к инциденту причастна Россия. Кремль свою вину категорически отрицает.

В результате премьер Британии Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД России 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании, передает РИА Новости.

 

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