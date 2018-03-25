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25 марта 201811:04

В Канаде счастливчик выиграл 12 миллионов долларов в лотерею

фото: Global Look Press

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Главный приз национальной лотереи Lotto Max в размере 12 миллионов долларов США (в канадской валюте – 15,5 миллиона) разыгран в Канаде, сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, проводящей около десятка подобных розыгрышей.

Счастливый билет был продан в провинции Онтарио, однако имя его обладателя пока неизвестно.

В этот раз "утешительный приз" в размере 780 тысяч долларов США (миллион канадских) не достался никому, передает ТАСС.

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