МИД России обеспокоен ростом активности боевиков в Афганистане

В Москве обеспокоены ростом террористической активности боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) в различных частях Афганистана, а также наращиванием присутствия террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в северных афганских провинциях, граничащих со странами СНГ. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном в связи с визитом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Ташкент для участия в Международной конференции по Афганистану.

Обеспокоенность Москвы вызывают также случаи использования в различных регионах Афганистана вертолетов без опознавательных знаков для переброски боевиков и оружия западного образца для афганского "крыла" данной террористической группировки. Заявления афганских официальных лиц, подтверждающих такие факты, требуют самого серьезного расследования.

Говорится в комментарии и об общих вызовах в борьбе с наркопреступностью, стоящих перед всеми государствами региона. В 2017 году в Афганистане были зафиксированы рекордные показатели производства опийного мака. Через среднеазиатские страны в Россию идут большие объемы афганского героина. При этом афганские наркотики обеспечивают существенную финансовую "подпитку" террористам и экстремистам как в самом Афганистане, так и за его пределами.

На Ташкентской конференции предполагается обсудить актуальные вопросы мирного урегулирования в Афганистане, региональное сотрудничество в сфере безопасности, вовлечение Афганистана в интеграционные процессы в Центральной Азии и за ее пределами.

В МИД России поддерживают Международную конференцию по Афганистану как мероприятие в контексте развития Московского формата и деятельности Контактной группы "ШОС-Афганистан", и надеются на достижение поставленных целей.