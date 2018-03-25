Экстремальный прыжок с парашютом со строительного крана в Красноярске попал на видео

Вечером в минувшую субботу, 24 марта, трое любителей экстрима совершили прыжки со стрелы башенного крана на улице Караульной в Красноярске.

Внимание случайных очевидцев было привлечено движением на строительном кране. Как рассказал один из них в беседе с журналистами издания "НГС.НОВОСТИ", поначалу им показалось, что произошла трагедия и кто-то сорвался вниз.

Одна вскоре они поняли, что стали свидетелями экстремальных "развлечений".

Мужчина, наблюдавший за происходящим, успел включить камеру мобильного телефона и сумел запечатлеть на видео третьего по счету "прыгуна".

Судя по всему, парашютисты благополучно приземлились и скрылись, не привлекая внимания сотрудников правоохранительных органов.