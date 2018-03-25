Водитель "Нивы" погиб в лобовом столкновении с грузовиком в ХМАО. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел момент ДТП с летальным исходом, произошедшего днем в минувшую пятницу, 23 марта, на автодороге "Самотлорское месторождение" в Нижневартовском районе.

Водитель "Нивы", двигавшейся по абсолютно пустой трассе, по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком "КамАЗ", из кабины которого и велась съемка.

В результате аварии на месте скончался мужчина, управлявший внедорожником, его пассажир был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.