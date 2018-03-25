Паром со 187 пассажирами налетел на риф у побережья Южной Кореи

У побережья Южной Кореи налетел на риф пассажирский паром, на борту которого находятся 192 человека. К месту ЧП идут катера береговой охраны и несколько находившихся поблизости гражданских судов для возможного проведения спасательной операции.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, судно налетело на риф у юго-западного побережья страны примерно в 15:47 по местному времени (09:47 по Москве). По данным сотрудников береговой охраны, признаков подтопления парома после столкновения пока нет, не сообщается пока и об угрозе опрокидывания судна.

На видеозаписи, сделанной одним из пассажиров, видно, что большинство пассажиров в спасательных жилетах собрались на палубе парома. Признаков паники среди них не наблюдается. На борту парома в момент инцидента находились 187 пассажиров и пятеро членов экипажа, передает РИА Новости.

Чуть менее четырех лет назад, 16 апреля 2014 года, у юго-западной оконечности Корейского полуострова затонул паром "Сэволь", следовавший из порта Инчхон на остров Чеджудо. На борту судна находились 476 пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров было множество старшеклассников одной из школ города Ансан. Спастись удалось лишь 172 людям, погибли 297 человек, еще семеро до сих пор числятся пропавшими без вести.