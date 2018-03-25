"СКА-Нефтяник" во второй раз подряд выиграл чемпионат России по бенди

В Хабаровске завершился чемпионат России по хоккею с мячом. Победителями стали хозяева матча из клуба "СКА-Нефтяник", которые в финальной игре со счетом 8:1 одержали победу над красноярским "Енисеем".

Счет в матче на 15-й минуте открыл игрок красноярской команды Алмаз Миргазов. Однако затем мячи влетали только в ворота гостей. В составе победителей мячи отличились Олег Толстихин (24-я минута), Денис Потемин (42-я и 85-я), Павел Рязанцев (50-я 69-я), Юрий Шардаков (53-я), Александр Антипов (58-я) и Денис Лапшин (75-я).

Ранее клуб "Байкал-Энергия" из Иркутска стал бронзовым призером, победив кемеровский "Кузбасс".

"СКА-Нефтяник" стал чемпионом России во второй раз подряд. В прошлогоднем финале клуб обыграл иркутскую команду "Байкал-Энергия", впервые в истории завоевав золотые медали российского первенства.