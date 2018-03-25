Взрыв на пакистанском фестивале: 24 раненых

В Пакистане во время весеннего фестиваля в одном из селений неизвестный бросил на сцену гранату. При взрыве ранены по меньшей мере 24 человека, пишет ТАСС, в том числе дети. Всем пострадавшим оказывают помощь медики.

Перед собравшимися в этот момент выступал бывший президент Ассоциации адвокатов округа Кайзар Мянхайл. Полиция начала розыск подозреваемых в теракте.