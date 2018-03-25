Роман Зобнин пропустит тренировку сборной России из-за травмы

25 марта 201812:35
Роман Зобнин пропустит тренировку сборной России из-за травмыЧитайте нас в Telegram
Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин не примет участие в тренировке сборной России из-за повреждения. Об этом сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Отмечается, что у футболиста обнаружено небольшое повреждение. 25 марта Зобнин пройдет медицинское обследование, после которого будет уточнена тактика дальнейшего лечения.
Ближайшую встречу сборная России проведет 27 марта в Санкт-Петербурге. Соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Франции. Ранее российские футболисты потерпели разгромное поражение от бразильцев со счетом 0:3.
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