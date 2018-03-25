На полигоне "Ядрово" зафиксировано семикратное превышение нормы выброса газа

На полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья зафиксировано семикратное превышение предельно допустимой нормы выброса газа. Об этом, передает РИА Новости, сообщил на оперативном совещании с инициативной группой заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

По его словам, превышение нормы в семь раз станция экомониторинга зафиксировала вчера в 0:30: показатель составил 0,21 миллиграмма на кубометр при норме 0,03. На территории "Ядрова" действует режим ЧС, введенный из-за неприятного запаха, уже долгое время доносящегося с полигона.

По данным муниципалитета Волоколамска, ночью 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. К врачам в Волоколамске уже обратились несколько десятков детей. По мнению местных жителей, происходящее связано с запахом с полигона. Ранее замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Ранее местные жители не раз жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона "Ядрово" и неприятный запах со свалки. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня, взяв ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа. В качестве временной меры власти решили в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже — с 08:30 на 10:30.

На днях Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Исполняющим обязанности главы Волоколамского района был назначен Андрей Вихарев.