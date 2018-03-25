Костя Цзю: проблемы с сердцем у меня были два года назад

Российский боксер Константин Цзю рассказал, что столкнулся с проблемами с сердцем около двух лет назад. Однако по словам бывшего абсолютного чемпион мира по боксу, сейчас с его здоровьем все хорошо.

"Не надо распространять дезинформацию и вводить людей в заблуждение, потому что у меня все хорошо, — заявил 48-летний боксер, которого цитирует ТАСС. - Это (проблемы с сердцем) было почти два года назад".