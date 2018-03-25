Песков рассказал о симбиозе двух Путиных

Симбиозом назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков явление, при котором президент РФ Владимир Путин – тот, кого знают избиратели, но в то же время президент с куда более глубоким видением и пониманием ситуации. Песков добавил, что Путин не бросает слов на ветер, он не популист.

Эти заявления были сделаны в эфире телеканала НТВ.

На новом сроке, также сообщил пресс-секретарь президента, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания и сформирована новая команда – и кабмин, и администрация.

При этом у Путина в приоритете – внутренние дела, которыми президент занимается круглосуточно.