Пожар в центре Кемерова: огонь поглотил три четверти ТЦ

В центре города Кемерово горят три этажа четырехэтажного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня". На ликвидации пожара работают спасательные подразделения и более десяти единиц техники.

Всех посетителей и работников ТРЦ эвакуировали после сигнала о пожаре, передает "Интерфакс". Информации о пострадавших пока не поступало, сообщили в экстренных службах города.