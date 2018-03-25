В Хорватии футболист умер после попадания мяча в грудь

Матч третьей по силе хорватской футбольной лиги между "Марсонией" и "Славонией" завершился трагедией. 25-летний полузащитник Бруно Бобан скончался после попадания мяча в район груди.

Футболист после инцидента упал лицом в землю. Судья немедленно вызвал медиков команды, а затем на футбольном поле появилась машина скорой помощи, отмечает Sports.ru Врачи попытались помочь полузащитнику, однако через некоторое время была констатирована смерть. Точная причина будет названа после вскрытия.