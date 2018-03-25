Построен второй МС-21 для летных испытаний

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о ходе летных испытаний ближне- и среднемагистрального реактивного пассажирского самолета МС-21. По словам министра, на Иркутском авиационном заводе построен второй опытный экземпляр, пишет ТАСС.

Мантуров рассчитывает, что плановая постройка опытных лайнеров позволит сертифицировать МС-21 в назначенные сроки. Всего планируется задействовать четыре самолета. Как сказал министр, по итогам испытаний новых машин удастся наладить серийное производство и передать лайнеры заказчику.

Самолеты МС-21 с российскими двигателями ПД-14 начнут поставлять заказчикам, в том числе силовым структурам РФ, начиная с 2019 года.