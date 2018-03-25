Гранаты против ружей: мужчина напал на полицейских, которых позвал воевать с оборотнями

На месте нападения на полицейского под Новгородом началась перестрелка. Об этом сообщили в региональном управлении СК. Мужчина заперся в доме с охотничьим ружьем и отстреливается.

"Сейчас берут дом штурмом. СОБР закидывает его шумовыми гранатами. Подозреваемый отстреливается", — заявили в ведомстве.

По данным следствия, мужчина сам вызвал полицию с просьбой защитить его от оборотней, окруживших дом.

Уточняется, что подозреваемый находится в доме один, его жена и совершеннолетние дети живут отдельно. Кроме того, полицейские установили, что за стрелком числится четыре ружья, передает РИА Новости.

Ранее в новгородской деревне Назарьино мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского, прибывшего на вызов. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением головы. Позже санитарный вертолет доставил его на лечение в Москву.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.