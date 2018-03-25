Человек прыгнул из окна четвертого этажа, спасаясь от пожара в кемеровском ТЦ

В сети размещены кадры, сделанные очевидцами трагедии, произошедшей в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово в воскресенье, 25 марта.

Люди, заблокированные в здании, пытались спастись от огня и дыма.

Один из них решился на отчаянный шаг и выпрыгнул в окно. В полете он ударился об осветительный прибор и упал на металлический козырек. Степень тяжести полученных им травм пока не уточняется.

Напомним, в центре города загорелись три этажа четырехэтажного здания.

Изначально сообщалось, что все посетители и работники ТРЦ покинули опасную зону после сигнала о пожаре, однако позже стало известно, что четверо детей погибли при пожаре. Их тела были обнаружены в одном из залов кинотеатра. Еще девять человек пострадали, среди них двое детей. Все они госпитализированы.

В настоящее время пожарным удалось спасли 20 человек и эвакуировать еще 100. Площадь возгорания, тем временем, возросла до 1500 квадратных метров, сообщает ТАСС. Группировка пожарных увеличена — на месте ЧП работают 210 человек и 48 единиц техники.