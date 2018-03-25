Пучдемон задержан на границе Дании и Германии

Полиция ФРГ задержала бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона на германско-датской границе. Как сообщил в воскресенье его адвокат Жауме Алонсо-Куэвильяс, Пучдемон был задержан в Германии, когда он пересекал границу с Данией, направляясь из Финляндии в Бельгию. Сейчас экс-глава Каталонии находится в комиссариате, отношение к нему, по словам юриста, корректное, отмечает РИА Новости.

Ранее Испания отправила запрос на экстрадицию Пучдемона Финляндии, но, как выяснилось, он уехал в Бельгию, и задержать его финны не успели.

Пучдемон является одним из главных сторонников независимости Каталонии, в Испании хотят его арестовать. В этой связи экс-глава региона еще в конце октября прошлого года бежал в Бельгию.

Верховный суд Испании предъявил Пучдемону и его соратникам, также скрывающимся от правосудия, обвинения в подстрекательстве к бунту. Всего судом было выдано шесть ордеров. Бежавшие сторонники независимости Каталонии обосновались в Бельгии, Шотландии и Швейцарии.