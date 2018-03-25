Схвачен "охотник на оборотней" из Новгородской области

Подозреваемый, обстрелявший полицейских из ружья в деревне Назарьино Новгородской области, задержан в ходе спецоперации. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Между тем, соседи стрелка эвакуированы. Их жизни ничего не угрожает, отметил глава Пестовского района Дмитрий Иванов. По его словам, в деревне постоянно проживают всего четыре человека, их сразу же доставили в соседний населенный пункт, передает ТАСС.

Ранее подозреваемый ранил из охотничьего ружья полицейского, прибывшего на вызов. После чего начался штурм дома. Мужчина заперся с охотничьим ружьем и отстреливался от полицейских.

По данным следствия, стрелок сам вызвал полицию с просьбой защитить его от оборотней, окруживших дом. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".