Власти Чечни прокомментировали видео с Кадыровым и Турлаевым

Рамзан Кадыров разместил в Сети видео с Шаа Турлаевым, который, по данным "Новой газеты", находился в федеральном розыске. В Чечне назвали публикацию "травлей", отметив, что Турлаев "покаялся перед Богом и народом".

По словам министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, Турлаев уже не участвует в боевых действиях, вернулся к мирной жизни и призывает молодежь не примыкать к террористам. К тому же он – инвалид, потерял ногу.

"Зачем "Новая газета" устраивает эту бессовестную травлю? Презумпцию невиновности никто не отменял. Он что, был осужден?" — сказал Умаров.

Кроме того, министр назвал Турлаева примером "великого покаяния", и "человеческого мужества". "На таких, как Шаа Турлаев, мы должны воспитывать детей", — заявил Умаров в интервью РБК.

Ранее глава Чечни опубликовал во "Вконтакте" виде со встречи с бывшими лидерами чеченского сопротивления. "Лучшие из лучших", — сказал Кадыров, представляя находящихся в кадре: "Одноногий, седой Турлаев, господин Хамбиев, бывший министр обороны, дивизионный генерал".

По данным "Новой газеты" и "Росбалта", Шаа Турлаев объявлен в розыск за убийства и покушения.