Спасены пассажиры налетевшего на скалы парома

Все пассажиры налетевшего на скалы и севшего на мель южнокорейского парома спасены и перевезены на другое судно, сообщает агентство Ренхап. Всего на судне находились 163 человека, 6 из которых госпитализированы с легкими повреждениями.

По данным береговой охраны, причиной происшествия мог стать сильный туман. По другим данным, команда парома пыталась уйти от столкновения с рыбацким судном, передает ТАСС.