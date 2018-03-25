В Саратове пациент напал на фельдшера скорой

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Инциденты со скорой 47 минут назад
25 марта 201815:45
В Саратове пациент напал на фельдшера скоройЧитайте нас в Telegram
Житель Саратова ударил фельдшера бригады скорой помощи, прибывшей на вызов. Хулиган задержан.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД, сообщение о нападении на фельдшера поступило в полицию в субботу поздно вечером. На место срочно выехал полицейский наряд, гражданина задержали, доставили в отдел полиции и составили административный материал по факту мелкого хулиганства. Проводится проверка.
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