Новости Спорт

Все видео этой рубрики
25 марта 201815:38

Биатлонист Цветков выиграл масс-старт на Кубке мира в Тюмени

EPA

Читайте нас в Telegram

Российский биатлонист Максим Цветков завоевал золотую медаль в гонке с общего старта на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в тюменском Увате. Для 26-летнего россиянина эта победа стала первой в карьере в личных гонках на этапах Кубка мира.

Цветков всю дистанцию, которая составляла 15 км, держался в группе лидеров. Российский биатлонист прошел все четыре огневых рубежа без единого промаха. С последней стрельбы наш спортсмен уходил вместе с норвежцем Эрленном Бьентегором, который также отстрелялся без промахов. Последний круг прошел в упорной борьбе, но Цветков оставил силы для последнего рывка и смог убежать от норвежца. В итоге на финише россиянин опередил норвежского биатлониста на 2,7 секунды.

Третьим стал еще один норвежец Йоханнес Бе, который допустил два промаха и уступил победителю 16,6 секунды. Другой россиянин Александр Логинов занял 14-е место (+48,7; 3), Антон Бабиков — 15-е (+53,6; 2), Антон Шипулин — 16-е (+1.09,3; 2), Евгений Гараничев — 18-е (+1.10,1; 3), Дмитрий Малышко — 28-е (+3.19,2; 5).

Ранее Цветков на этапах Кубка мира дважды был вторым — в спринте в Антхольце (Италия) в сезоне-2015/16 и в гонке преследования в Эстерсунде (Швеция) в сезоне-2016/17.

Кроме того, Цветков принес сборной России вторую победу в сезоне на этапах Кубка мира. До этого в финском Контиолахти Антон Шипулин одержал победу в спринте. Медаль Цветкова стала для российских биатлонистов только пятой в личных гонках сезона.

Сейчас

16:20

Водитель умышленно сбил пятерых детей в Глазго

15:48

В Москве зафиксирован самый теплый день года

15:38

Биатлонист Цветков выиграл масс-старт на Кубке мира в Тюмени

15:35

В Саратове пациент напал на фельдшера скорой

15:16

Ножи, биты, противогазы: в Кишиневе задержан 21 провокатор

14:50

Пожар в "Зимней вишне": погибли дети и женщина

14:20

Схвачен "охотник на оборотней" из Новгородской области

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Пожар в "Зимней вишне": погибли дети и женщина

Пожар в "Зимней вишне": погибли дети и женщина

1 час назад
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных

Песков рассказал о симбиозе двух Путиных

3 часа назад
Российский "Кит" может в одиночку потопить вражеский авианосец

Российский "Кит" может в одиночку потопить вражеский авианосец

1 час назад
Власти Чечни прокомментировали видео с Кадыровым и Турлаевым

Власти Чечни прокомментировали видео с Кадыровым и Турлаевым

1 час назад
В Саратове пациент напал на фельдшера скорой

В Саратове пациент напал на фельдшера скорой

42 минуты назад
Британские власти позволяют себе невиданное хамство, но Путин спокоен

Британские власти позволяют себе невиданное хамство, но Путин спокоен

2 часа назад
Ножи, биты, противогазы: в Кишиневе задержан 21 провокатор

Ножи, биты, противогазы: в Кишиневе задержан 21 провокатор

1 час назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

20.03.2018 09:00
25 марта в 22:00: "Россия 1" покажет фильм "Миропорядок-2018"

25 марта в 22:00: "Россия 1" покажет фильм "Миропорядок-2018"

23.03.2018 15:32
В ВМС Украины рассказали, зачем "принесли в жертву" флот

В ВМС Украины рассказали, зачем "принесли в жертву" флот

5 часов назад
Схвачен "охотник на оборотней" из Новгородской области

Схвачен "охотник на оборотней" из Новгородской области

1 час назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53
Пучдемон задержан на границе Дании и Германии

Пучдемон задержан на границе Дании и Германии

2 часа назад
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

21.03.2018 16:39
30 844
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

22.03.2018 15:39
15 180
5,5 по Цельсию: в Москве зафиксирован самый теплый день года

5,5 по Цельсию: в Москве зафиксирован самый теплый день года

25 минут назад
Зюганов назвал работу журналистов сложной и важной

Зюганов назвал работу журналистов сложной и важной

29 минут назад
Режим КТО в Дагестане снят

Режим КТО в Дагестане снят

32 минуты назад
Часы короля Фарука поставили рекорд на аукционе Christie's

Часы короля Фарука поставили рекорд на аукционе Christie's

45 минут назад
Биатлонист Цветков выиграл масс-старт на Кубке мира в Тюмени

Биатлонист Цветков выиграл масс-старт на Кубке мира в Тюмени

49 минут назад
Спасены пассажиры налетевшего на скалы парома

Спасены пассажиры налетевшего на скалы парома

57 минут назад
"Ядрово": превышение ПДК объяснили выбросом газа

"Ядрово": превышение ПДК объяснили выбросом газа

1 час назад
Бюро по отъему квартир: оставшиеся без жилья москвичи объявили голодовку

Бюро по отъему квартир: оставшиеся без жилья москвичи объявили голодовку

1 час назад
Парламент Сирии обстреляли из минометов во время встречи спикера с депутатом Саблиным

Парламент Сирии обстреляли из минометов во время встречи спикера с депутатом Саблиным

1 час назад
Мальчика убило током в трансформаторной будке в Ленобласти

Мальчика убило током в трансформаторной будке в Ленобласти

1 час назад
Для военных США подготовили пособие-комикс о проигрыше НАТО в войне с Россией

Для военных США подготовили пособие-комикс о проигрыше НАТО в войне с Россией

2 часа назад
Как выглядят 5 самых дорогих пентхаусов Москвы?

Как выглядят 5 самых дорогих пентхаусов Москвы?

2 часа назад
Формула-1. Сироткин сошел в дебютной гонке из-за полиэтиленового пакета

Формула-1. Сироткин сошел в дебютной гонке из-за полиэтиленового пакета

2 часа назад
Построен второй МС-21 для летных испытаний

Построен второй МС-21 для летных испытаний

2 часа назад
Турция испытала свои первые баллистические ракеты

Турция испытала свои первые баллистические ракеты

2 часа назад
Саакашвили - Порошенко: я уже в учебниках истории

Саакашвили - Порошенко: я уже в учебниках истории

2 часа назад
В Хорватии футболист умер после попадания мяча в грудь

В Хорватии футболист умер после попадания мяча в грудь

3 часа назад
Украинские разведчики подорвались на минном поле в ДНР

Украинские разведчики подорвались на минном поле в ДНР

3 часа назад
Цукерберг извинился за слив данных пользователей Facebook

Цукерберг извинился за слив данных пользователей Facebook

3 часа назад
Костя Цзю: проблемы с сердцем у меня были два года назад

Костя Цзю: проблемы с сердцем у меня были два года назад

3 часа назад
Расследование Эдуарда Петрова. Распилы на колесах-2

Расследование Эдуарда Петрова. Распилы на колесах-2

3 часа назад
3 261
Расследование Эдуарда Петрова. Распилы на колесах

Расследование Эдуарда Петрова. Распилы на колесах

4 часа назад
1 038
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дешевого" кроссовера Jaguar

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дешевого" кроссовера Jaguar

23.03.2018 21:57
Пришельцы из столицы: как бывшие менеджеры обживают село на Алтае

Пришельцы из столицы: как бывшие менеджеры обживают село на Алтае

23.03.2018 15:44
На каком языке говорят миньоны, и можно ли его понять

На каком языке говорят миньоны, и можно ли его понять

1 час назад
10 мифов о похмелье, в которые больше не нужно верить

10 мифов о похмелье, в которые больше не нужно верить

1 час назад
Еженедельная программа Вести.net от 24 марта 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 24 марта 2018 года

24.03.2018 11:40
Программа "Индустрия кино" от 24 марта 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 24 марта 2018 года

24.03.2018 01:44
289
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38