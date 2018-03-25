Биатлонист Цветков выиграл масс-старт на Кубке мира в Тюмени

Российский биатлонист Максим Цветков завоевал золотую медаль в гонке с общего старта на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в тюменском Увате. Для 26-летнего россиянина эта победа стала первой в карьере в личных гонках на этапах Кубка мира.

Цветков всю дистанцию, которая составляла 15 км, держался в группе лидеров. Российский биатлонист прошел все четыре огневых рубежа без единого промаха. С последней стрельбы наш спортсмен уходил вместе с норвежцем Эрленном Бьентегором, который также отстрелялся без промахов. Последний круг прошел в упорной борьбе, но Цветков оставил силы для последнего рывка и смог убежать от норвежца. В итоге на финише россиянин опередил норвежского биатлониста на 2,7 секунды.

Третьим стал еще один норвежец Йоханнес Бе, который допустил два промаха и уступил победителю 16,6 секунды. Другой россиянин Александр Логинов занял 14-е место (+48,7; 3), Антон Бабиков — 15-е (+53,6; 2), Антон Шипулин — 16-е (+1.09,3; 2), Евгений Гараничев — 18-е (+1.10,1; 3), Дмитрий Малышко — 28-е (+3.19,2; 5).

Ранее Цветков на этапах Кубка мира дважды был вторым — в спринте в Антхольце (Италия) в сезоне-2015/16 и в гонке преследования в Эстерсунде (Швеция) в сезоне-2016/17.

Кроме того, Цветков принес сборной России вторую победу в сезоне на этапах Кубка мира. До этого в финском Контиолахти Антон Шипулин одержал победу в спринте. Медаль Цветкова стала для российских биатлонистов только пятой в личных гонках сезона.