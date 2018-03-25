Режим КТО в Дагестане снят

Руководитель Оперативного штаба НАК отменил режим контртеррористической операции в селе Анди Ботлихского района Дагестана. В субботу спецслужбы ликвидировали в поселке террориста Юнуса Хабибова, пишет "Интерфакс". Он отказался сдаться и открыл огонь.

Хабибов находился в розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия и взрывных устройств.