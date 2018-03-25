5,5 по Цельсию: в Москве зафиксирован самый теплый день года

Метеостанция на ВДНХ зафиксировала самый теплый день 2018 года. К 15:00 температура поднялась до 5,5 градуса, сообщили в Гидрометцентре России.

Предыдущий максимум 2018 года в столице был зафиксирован 20 марта, тогда столбики термометров поднялись до 5,4 градуса.

Ранее сообщалось, что в связи с усилением ветра на 26 марта в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности, передает "Интерфакс".