Путин пообещал не сидеть на президентском посту 100 лет

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Президентские выборы 20 минут назад
Путин пообещал не сидеть на президентском посту 100 летЧитайте нас в Telegram
23 марта Центральная избирательная комиссия официально огласила результаты выборов главы государства. За явным преимуществом в гонке победил действующий президент России Владимир Путин. Он заручился рекордной за всю новейшую историю страны поддержкой — 56 миллионов избирателей — 76% от голосовавших. Такого еще не было никогда!
Избирательная кампания была яркой, интересной, конкурентной, свободной и прозрачной. Таким образом заложен и новый стандарт на будущее. Теперь уже не убрать камеры с участков и территориальных избиркомов. Теперь уже не отказаться от армии наблюдателей, из которых лишь от общественных палат — более 150 тысяч. Теперь уже не вернуть открепительные талоны. И теперь уже не отменить дебаты в прямом эфире на телевидении и радио.
Тысячи людей в самом сердце Москвы. Вечером 18 марта они отмечают годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, а после 21 часа приходят цифры из Центризбиркома о победе Путина на президентских выборах.
На улице в тот вечер морозно, но людей действительно много. Да ведь и на выборы пришло намного больше избирателей, чем в прошлые годы. Тем весомее победа: впечатляющая явка и почти 77% голосов "за", самый высокий уровень поддержки за всю современную историю!
"Спасибо вам большое за результат, — обращается Владимир Путин к своим избирателям. – Вы — наша общая команда, я — член вашей команды. Спасибо, что у нас такая мощная многомиллионная команда. Нас ждет успех. Очень важно сохранить это единство, дорогие мои. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И, действуя так, нас, безусловно ждет успех. Вместе возьмемся за большую, масштабную работу во имя России".
В избирательном штабе Путина после месяцев чрезвычайно напряженной работы в тот вечер позволили себе бокалы шампанского. Волонтеры штаба, доверенные лица Путина поздравляют друг друга с победой, но уже здесь глава государства вновь настраивает всех на рабочий лад, говорит о необходимости рывка для России, который нужно совершить, даже если для этого понадобятся и сложные решения.
"Нам нужно, чтобы все наши действия были понятны людям, прозрачны, чтобы на основе этой прозрачности и понимания того, что мы делаем, возникала консолидация при решении этих непростых вопросов, это чрезвычайно важна вещь", — подчеркнул президент.
Но когда Путин говорит о своей команде, то кого он персонально имеет в виду — теряются в догадках журналисты — кто и на каком посту будет добиваться вместе с ним того самого рывка, не планируется внесение поправок в Конституцию?
"Пока я никаких изменений не планирую конституционных. Что касается председателя правительства и правительства в целом, я уже сказал, конечно, я об этом думаю, но все изменения будут объявлены после инаугурации", — отметил Владимир Путин.
- Допускаете для себя возможность снова возвращения в президентский срок в 2030 году, если вы не меняете Конституцию?
- Мне кажется, то, что вы говорите, немножко смешно. Давайте посчитаем. Я что, до 100 лет что ли здесь буду сидеть? Нет, — отметил президент.
- В ближайшие шесть лет мы увидим какого-то нового Владимира Путина или прежнего?
- Все течет, все меняется.
На этой же пресс-конференции Путин впервые комментирует произошедшее в Великобритании и град обвинений в адрес России.
"Первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт, это просто надо понимать. Второе. У России просто нет таких средств. Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это — полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и Чемпионата мира по футболу. Просто немыслимо!" – заявил глава государства.
Зарубежное давление, именно перед выборами набравшее особую силу, получило всероссийский отпор, и это тоже один из важных результатов голосования.
"У нас есть такая поговорка на "Мосфильме": что получилось, то и хотели. В результате Европа живет по принципу "что получилось, то и хотели", — сказал Никита Михалков, режиссер, народный артист РСФСР, доверенное лицо президента.
"Я представляю, какой у них там "праздник" на Западе", — отметил Василий Лановой, народный артист СССР, доверенное лицо Владимира Путина.
"Путин получил более 75% голосов при явке более 60%, благодаря чему он стал самым всенародно избранным президентом в современной истории России", — отметила телеканал NBC. В эфире зарубежных телеканалов — растерянность. В своих прямых включениях журналисты удивляются очередям на избирательных участках.
"Мы полагали, что настроения будут довольно апатичными. Но в действительности выборы проходят оживленно", — передают корреспонденты NBC.
В победе Путина никто не сомневался, но западные комментаторы явно не ожидали именно такой победы и пытаются понять, почему россияне поддержали президента.
"Они считают, что в первую очередь Путин дал им нынешнюю экономику. Они сталкиваются с проблемами и санкциями, но фактически живут лучше, чем прежде. Есть и мнение, что Россию вернулась на мировую сцену. И все это благодаря Путину и его очень решительному руководству", — отмечает CNN.
По стопкам бюллетеней после подсчета голосов тоже можно было судить о многом. Но такая, ручная, обработка, уже уходит в прошлое: электронные урны, видеонаблюдение — эти выборы были, пожалуй, еще и самыми прозрачными в истории.
В Москве – 1:45 ночи. На огромной видеостене в Центризбиркоме видно, что на многих избирательных участках еще продолжается работа, но все-таки в подавляющем числе избиркомов уже никого нет, поскольку подсчет голосов полностью завершен. Еще никогда Россия не узнавала результаты выборов настолько быстро.
Павел Грудинин, набравший в шесть с лишним раз меньше Путина, везде комментирует итоги выборов только вместе с Геннадием Зюгановым. И даже когда кандидата от КПРФ спрашивают напрямую, а что дальше, первым делом вступает лидер КПРФ.
"У Павла Николаевича очень хорошие перспективы не только на выборах", — сказал глава КПФ Геннадий Зюганов.
Что имел в виду Зюганов, он не пояснил, но одной из самых заметных новостей прошедших выходных стало то, что Грудин сбрил-таки усы. Он обещал это сделать, если наберет менее 15%.
На принятие решения понабилась неделя: Грудинин заявлял, что побреется только в том случае, если выборы признает честными тот интернет-интервьюер, который это пари и предложил. Впрочем, никаких путей к отступлению у Грудинина не осталось, когда он признал безоговорочную победу Путина.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ночь выборов заметно нервничал. Впервые, пожалуй, обвинил избирателей в том, что они его не понимают, — именно так он объяснял свой низкий результат.
"Весь арсенал политического влияния, пропаганды, воздействия! ЛДПР сделала в десять раз больше, чем любая европейская партия. В Америке побеждает Трамп, он что, умнее меня что ли? Избиратель умнее", — заявил Жириновский.
Ксения Собчак своей кампанией явно довольна. В политике — новичок, а уже четвертое место.
Проигравшие кандидаты на пост президента пришли в Кремль. Владимир Путин принимал их в представительском кабинете. Встреча продолжалась практически два часа. Кандидаты, так много возмущавшиеся на дебатах отсутствием Путина, встретились с ним лицом к лицу.
"Я наблюдал, что встреча шла исключительно интеллигентно, вежливо, это — то, чего не было на телевизионных эфирах и радовался. Оказывается, они нормальные люди", — сказал Сергей Бабурин.
Несколько протокольных кадров до начала встречи. Некоторые в Кремле вообще впервые в жизни и с интересом рассматривали скульптуры. Слышно, как Грудинин обращается к кремлевским фотографам: "Вы потом фотографию-то подарите?"
Путин жмет каждому руку. Для журналистов открыто только начало встречи, когда выступал президент. Видно, что Явлинский сразу стал что-то записывать. Записывали Сурайкин и Титов, Собчак максимально сконцентрирована, Жириновский постукивает карандашом.
Путин призывает объединять усилия для развития страны, заявляет, что главные приоритеты России — внутренняя политика, повышение качества жизни людей, сокращение разрыва между богатыми и бедными, ввязываться в гонку вооружений страна не собирается и нацелена на конструктивное сотрудничество с другими государствами.
"Разумеется, не все от нас зависит. Это нужно, чтобы, как и в любви, обе стороны были заинтересованы, иначе никакой любви не получается. Но мы со своей стороны будем делать все, чтобы все спорные ситуации с нашими партнерами были урегулированы политико-дипломатическими средствами", — заверил президент.
23 марта, когда Центризбирком подводит окончательные итоги выборов президента, Путин выступает с обращением к россиянам и обещает последовательные и глубокие перемены, которые должны принести позитивный результат: новые рабочие места, повышение эффективности экономики, рост реальных доходов, развитие образование и здравоохранения.
"Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы. Но этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам", — заявил Владимир Путин.
По итогам полного подсчета голосов, Путин набрал 76,69% голосов. В абсолютных цифрах его кандидатуру поддержали 56 миллионов 430 тысяч 712 человек — самая высокая цифра в современной истории. Все остальные кандидаты вместе взятые набрали в несколько раз меньше. Такое доверие Путин собирается оправдать.
"Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним — необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И главное — любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений", — подчеркнул глава государства.
И это не просто тезисы: четкий план действий уже есть и был представлен в Послании Федеральному Собранию.
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