Во Франции почтили память жертв пятничного теракта

Жители города Треб на юге Франции, где в минувшую пятницу террорист захватил заложников в местном супермаркете, в воскресенье почтили память жертв этого нападения.

Попрощаться с четырьмя погибшими в местную церковь Сен-Этьен пришли несколько тысяч человек. Они принесли с собой ветки вербы. Траурную мессу отслужил епископ Каркасонский и Нарбонский Алан Плане. Во время службы он призвал весь мир "сплотиться против существующей угрозы". Епископ отдельно обратился к пришедшим представителям мусульманского сообщества, ответив, что их присутствие "говорит о том, что зло никогда не победит".

В связи с траурными мероприятиями власти города приняли особые меры безопасности. Как заявил журналистам мэр Треба Эрик Менаси, власти города, как и жители, были уверены, что такое не может произойти в их тихой коммуне. "Но мы видим, что угроза существует везде", — приводит его слова ТАСС.

Со своей стороны Елисейский дворец сообщил ранее о намерении на национальном уровне почтить память подполковника жандармерии Арно Бельтрама, который погиб от пуль террориста. О дате и времени церемонии будет сообщено дополнительно.

В результате нападений 23 марта в Каркасоне и Требе француза марокканского происхождения Редуана Лакдима погибли четыре человека, пятнадцать пострадали. Самого террориста ликвидировали полицейские. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).