Водитель умышленно сбил пятерых детей в Глазго

В субботу в Глазго произошла трагедия. Водитель автомобиля Vauxhall Astra намеренно задавил группу детей, пишет ТАСС.

Девочка 14 лет в тяжелом состоянии попала в больницу. Еще четверым детям медики оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Полиция считает произошедшее попыткой убийства и разыскивает водителя и пассажира Vauxhall.