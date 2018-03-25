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25 марта 201818:10

Новая ракета "Буревестник" может несколько суток двигаться по любой траектории

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Автор: Дмитрий Киселёв

22 марта прямом эфире телеканала "Россия 1" были подведены итоги конкурса Министерства обороны на лучшие названия новых образцов нашего вооружения. Идея конкурса принадлежит Путину, и президент огласил ее 1 марта в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию.

Я лично тоже предлагал свое название для какой-нибудь нашей ракеты — "Пепел". Но простым большинством голосовавшие в Сети граждане остановились на имени русского богатыря-монаха, герое Куликовской битвы, главном боге моря из древнегреческой мифологии и гордой птице — символе свободы и непокорности, воспетой Максимом Горьким.

Автор: Ольга Скабеева

"Названия очень удачные. Они подчеркивают и сферу применения, и особенности этого вида оружия, поэтому это хорошая традиция. Но самое главное — то, что по призыву нашего верховного главнокомандующего почти 8 миллионов человек откликнулись и приняли участие в выборе этого названия. Это значит, что россиянам небезразлична судьба российской армии, России, состояние ее боеспособности и боеготовности", — заявил Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ.

Это впервые в российской армии, когда названия для новых видов оружия выбирают гражданские. Предложения принимались в прямом смысле слова любые.

Неэфирные, одиозные и, откровенно говоря, странные в лидеры так и не выбились. Предлагались: "Фингал" и "Пиявка", "Шашлык" и "Офтальмолог". 10 тысяч голосов в час — в решающий день сайт Минобороны работал на пике возможностей. Итоги конкурса, в котором мог принять участие каждый, заместитель военного ведомства подводит в прямом эфире. Голосование, запущенное 1 марта, остановили спустя три недели.

По количеству предложений рекордсменом стала крылатая ракета с ядерной энергетической установкой — больше ста тысяч разных идей. В итоге названа "Буревестник" — 748 тысяч голосов "за". "Сюрприз" и "Пальмира" — это была самая жаркая схватка — все-таки проиграли.

В Пентагоне нашу ракету называют по-своему: "неудержимой". Двигаться может по абсолютно любой траектории, в том числе в обход ПРО. Для выполнения именно этой задачи ракета оснащена малогабаритной ядерной установкой. И в этом российские инженеры всех превзошли: система ПРО теперь фактически не существует.

Условным аналогом "Буревестника" можно считать американские Tomahawk — с той разницей лишь, что максимальная дальность полета у Tomahawk – 2,5 тысячи километров. Дальность полета нашего "Буревестника" не ограничена в прямом смысле слова: крылатая ракета способна добираться до цели несколько суток подряд. Аналогов таким образом в мире не существует.

Испытания уже состоялись. Возможность вывода на заданную мощность ядерной энергетической установки подтверждена официально. В сочетании с межконтинентальным "Сарматом" и гиперзвуковой ракетой "Кинжал" Россия становится неуязвимой.

"Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле, как вооружения, просто невозможно. То есть всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны контрвызовы. Остановить технический прогресс невозможно. Мы не месте не стоим. И верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале", — отметил Юрий Борисов.

"Президенты Дональд Трамп и Владимир Путин высказали согласие в том, что не хотят новой гонки вооружений. И это через пару недель после того, как Россия представила оружие массового поражения нового поколения, в том числе гиперзвуковую межконтинентальную баллистическую ракету под названием "Сатана-2". Путин похвастался, что она настолько быстрая, что может обойти системы противоракетной обороны США, и показал видео, демонстрирующее возможности "Сатаны-2", а именно уничтожение региона, похожего на Флориду. Белый дом в ответ промолчал", — написали мировые СМИ.

"Какая защита у нас есть от гиперзвуковой угрозы?" – поинтересовался у Джона Хайтена, главы стратегического командования Вооруженных сил США Джеймс Инхоф, сенатор конгресса США от Республиканской партии.

"У нас все очень сложно. Наша защита — это возможности сдерживания. У нас нет никакой защиты, которая позволила бы предотвратить применение такого оружия против нас, так что нашим ответом будут наши силы сдерживания: триада и ядерные возможности, которыми мы можем ответить на подобную угрозу", — ответил Хайтен.

Джон Хайтен, который признал российскую армию непобедимой, теоретически тоже мог выбрать название для ракет.

Большинство обработанных предложений на сайт Минобороны России поступили из СНГ, 9% из ближнего и 7% — из дальнего зарубежья. В общей сложности — треть голосов.

Российский боевой лазер, способный лишать ориентиров любые воздушные цели противника, получает название "Пересвет". Среди конкурентов были "Блик" и "Василиск". Боевой лазерный комплекс экономичнее стандартных противоракет, при этом точность поражения выше. Импульс для лазера дает компактная ядерная система, боезапас неограничен.

В Пентагоне уже официально признали: российский боевой лазерный комплекс превзошел лазер, который США представили в прошлом году. На видеокадрах видно, как невидимый луч сбивает небольшой квадрокоптер, все остальные свои разработки американцы пытались держать в секрете.

"И у американцев ведутся разработки и имеются экспериментальные образцы, которые позволяют уничтожать легкобронированную технику и наносить урон живой силе. Поэтому в этом направлении двигаются все, единственное что — молодые из наших ядерных центров имеют определенный гандикап в этом направлении, и это радует", — подчеркнул Юрий Борисов.

"Россия проводит кампанию по дестабилизации мирового порядка, разделению НАТО и подрыву лидерства США по всему миру. На земле, на воде, в воздухе модернизированная армия России действует на таком уровне активности, который мы не видели со времен холодной войны. Поэтому нам нужно больше сил в Европе. Я не думаю, что сейчас мы находимся в той позиции, которая требуется", — сказал Кертис Скапаротти, верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе.

Бесшумные подводные дроны, о которых в том числе говорит командующий сил НАТО в Европе, получают название "Посейдон" — 152 тысячи голосов на сайте Минобороны. Самый быстрый в мире беспилотный ударный корабль на глубине больше тысячи метров способен доставить ядерный боезаряд на любой континент. Запускают дроны с подводной лодки: после отделения от носителя аппарат погружается ниже, по дну огибает рельеф — гидроакустические средства бессильны. Маневренный и бесшумный — обнаружить и поразить "Посейдон" современным средствами невозможно.

Текст: "Вести недели"

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