"Зимнюю вишню" с людьми могли сжечь проблемные подростки

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Пожар в кемеровском ТЦ 11 минут назад
"Зимнюю вишню" с людьми могли сжечь проблемные подросткиЧитайте нас в Telegram
Руководство ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове считает, что здание подожгли. По словам представителей торгового центра, подростки часто приходили "просто посидеть вместо подъезда". Кроме того, они конфликтовали с сотрудниками ТЦ, сообщает Telegram-канал Mash.
Пожар начался с детской развлекательной комнаты. Очаг возгорания находился в яме с поролоном. По словам работников ТЦ, гореть там попросту нечему.
По данным СК РФ, предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в игровой комнате. Пострадали 26 человек, они обратились за помощью к медикам. Пропали 17 человек, их поиску на месте мешает сильная задымленность. Кроме того, их ищут в соцсетях.
Между тем, МЧС задействовало беспилотники для разведки и оценки состояния здания. На данный момент пожар локализован на третьем этаже, проводится проливка четвертого, сообщили в оперативном штабе. Глава МЧС Владимир Пучков проводит экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В Кемеровской области введен режим ЧС. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев лично контролирует ликвидацию последствий пожара, передает РИА Новости. На место происшествия готовы вылететь силы Сибирского регионального центра МЧС РФ
Сложность пожара, которому присвоен 3 номер сложности, объясняют конструкцией ТРЦ и обилием горючих материалов на территории здания, рассказал замначальника ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Евгений Дедюхин. По его словам, главная задача пожарных на данный момент – сбить высокую температуру огня.
Как добавил начальник кемеровского отряда федеральной противопожарной службы Сергей Яковлев, огонь распространялся по горючему утеплителю, это осложняет тушение пожара.
Охрану общественного порядка на месте ЧП обеспечивают сотрудники областного управления МВД и госавтоинспекции. Припаркованные на стоянке у ТЦ автомобили эвакуируют для проезда экстренных служб.
Угрозы распространения огня на соседние здания нет, сохраняется плотное задымление. Мобильная лаборатория не выявила превышения допустимой нормы вредных веществ в воздухе.
Тем временем, в контактном зоопарке на третьем этаже "Зимней вишни" остались около 200 животных 25 видов. Вероятнее всего, они погибли, задохнувшись в дыму, сообщил директор зоопарка Евгений Видеман.
"Было сильное задымление на третьем этаже, люди выходили в панике по боковой лестнице. Я просто прикрыл двери: кого-то спасать, вытаскивать животных просто физически не было никакой возможности. Я предполагаю, как ветврач, что животные уже просто задохнулись от дыма", — сказал он.
Директор зоопарка добавил, что звонят горожане и предлагают свою помощь, но в торговый центр никого не пускают.
Согласно информации на официальном сайте зоопарка, там содержались генетты, кролики, морские свинки, карликовые камерунские козы, цесарки, африканские ежи, ушастые ежи, сухопутные черепахи, мини пиги, песцы, сурикаты, белки, лисы, хомяки, волнистые попугаи и шиншиллы, передает ТАСС.
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