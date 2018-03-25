Зобнин повредил мениск и покинул расположение сборной России

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин повредил внутренний мениск левого коленного сустава и покинул расположение сборной России. Футболист 27 марта не сможет принять участие в товарищеском матче против команды Франции.

Как сообщает пресс-служба сборной России по футболу, Зобнин останется в Москве и отправится в расположение "Спартака", где ему медицинским штабом будет определена тактика дальнейшего лечения. На данный момент сроки восстановления футболиста неизвестны.

Летом Зобнин получил серьезную травму колена в товарищеской игре за сборную России против команды Венгрии, затем был прооперирован и пропустил более пяти месяцев.