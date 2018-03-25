21 погибший, 30 раненых: молодежную вечеринку омрачило страшное ДТП

В Мозамбике произошло одно из самых крупных ДТП в стране: легковушка в Мапуто съехала с дороги и врезалась в группу ребят, собравшихся на вечеринку. Возможно, водитель был пьян.

21 человек погиб, 30 ранены, передает РИА Новости.