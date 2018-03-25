Антон Шипулин стал третьим в общем зачете Кубка мира

В тюменском Увате завершилась мужские соревнования в рамках Кубка мира сезона-2016/17. По итогам российского этапа определились все места в общем зачете. Российский биатлонист Антон Шипулин стал третьим, набрав 697 очков.

Победителем и обладателем "большого глобуса" стал француз Мартен Фуркад (1116), который гарантировал себе первое место в общем зачете еще по итогам спринтерской гонки. Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, в активе которого 1027.

В нынешнем сезоне Шипулин в личных гонках на этапах Кубка мира одержал победу в спринте и стал третьим в гонке преследования на этапе в финском Контиолахти, отмечает ТАСС. Кроме того, в его активе третье место в гонке преследования на этапе в Анси (Франция) и в гонке преследования на этапе в Антхольце (Италия).