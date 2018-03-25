Высокие репродуктивные технологии: в Самаре открылась клиника "Мать и дитя"

В Самаре открылась крупнейшая в регионе многопрофильная клиника "Мать и дитя". Ранее такой же центр заработал в Новосибирске. Такие события — в русле демографической инициативы президента Путина и точно вписываются в программу поддержки семьи, материнства и детства, предложенную Путиным в ежегодном Послании. Что может сегодня наша медицина?

Операционная Центра акушерства и гинекологии имени Кулакова. Два точечных надреза на животе пациентки. Трубки лапароскопа с 20-кратным увеличением выводят изображение на экран. Точные движения хирурга — и киста в яичнике удалена. Молодая пациентка теперь, наконец, сможет иметь детей.

Пораженную область прижигают. Операция завершена. Без швов, без крови и без боли — пациентка почти сразу вернется к нормальной жизни.

"В этой операционной нет обычных ножей, расширителей — это лапароскопия, ювелирная, красивая хирургия, точная, точечная, с использованием лазеров", — отметила Лейла Адамян, академик РАН, заместитель директора по научной работе Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.

Профессор Марк Курцер в многофункциональном медицинском центре "Мать и дитя" показывает оснащенную по последнему слову техники операционную. На ангиографе врачи творят чудеса.

На ангиографе провели операцию, не имеющую аналогов в мире, — двухсуточному младенцу устранили порок сердца. Родителям вернули их счастье целым и невредимым. В копилке российских медицинских побед и еще одна — подобное могут делать сегодня всего несколько клиник в мире — в Штатах и Израиле.

Уникальная операция была проведена доктором Курцером беременной женщине. У будущего малыша обнаружили порок развития позвоночника — при такой патологии ребенок родился бы инвалидом и ходить никогда бы не смог. Врачи сделали практически невозможное — произвели надрез в области живота матери, подвели к нему 24-недельного малыша, удалили дефект и погрузили ребенка обратно в материнскую утробу. Малыш родился здоровым.

Кроме высокотехнологичных операций — еще одно направление, существенно влияющее на улучшение демографии, — вспомогательные репродуктивные технологии. И здесь у клиник профессора Курцера лидирующие позиции — центры ЭКО в Уфе, Новосибирске, еще одна крупная клиника, где уже предоставляют квоты на проведение процедуры, открылась в Самаре, названа лучшим примером частно-государственного партнерства.

"Компания торгуется на Всемирной бирже. Это международная компания, и для нас очень важно, что она принимает решения об инвестировании. Это свидетельствует об улучшении в инвестиционном климате, инвесторы верят в то, что демография у нас будет улучшаться", — заявила Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ.

"Самое современное, что есть в этой области репродуктивных технологий, сейчас уже бесплатно предоставляется россиянам. Это имеет свой результат — более 24 тысяч родов произошло после ЭКО", — рассказала Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ.

Научно-образовательный центр имени Фредерика Паулсена. Школа эмбриологов: в лабораториях — непрерывный учебный процесс. Ординаторов учат всем тонкостям ювелирной работы.

Раньше, до создания школы, каждый региональный центр ЭКО учился методом проб и ошибок. Но за год работы здесь выпустили около 400 квалифицированных эмбриологов и акушеров-гинекологов. Они уже работают во разных регионах России, а сюда в этом году впервые приедут на обучение будущие врачи из Италии и Израиля.

Это теперь Надежда Волкова с супругом собираются "идти за вторым", а два года назад Надя уже, было, решила, что не сможет родить сама и с горечью думала о суррогатном материнстве. Но долгие попытки и невероятные усилия репродукторов центра имени Фредерика Паулсена сделали свое — Надежда родила Эммочку. Розовощекая принцесса — вся в родителей, настоящая творческая личность.

Еще одно стремительно развивающееся направление — в русле демографических инициатив. В многопрофильной клинике "Мать и дитя" показывают лабораторию жидкостной цитологии. Здесь не только выявляют рак шейки матки на самых ранних стадиях, но и предрасположенность к нему. Высокоточное оборудование исключает возможность ошибки при диагностике.

Алена Кукина в российскую медицину не очень-то верила — первого ребенка поехала рожать в Америку. Этот опыт теперь останется на всю жизнь. Вторую дочку решила рожать в России, и как показал сравнительный анализ, не зря. Крошечная Вера появилась на свет с редкой особенностью.

В 90-е, уже подсчитано, аборты делала каждая третья женщина. Демографический кризис — рождаемость упала настолько, что эту проблему придется решать еще долго и упорно.

Но сегодня и здесь есть положительная динамика. За последние 6 лет число абортов снизилось в нашей на треть. А за 2017 год из 300 тысяч женщин на это решившихся 40 тысяч благодаря усилиям медиков решили рожать.