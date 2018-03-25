Отравление Скрипалей: "Новичка" "изобрела" лично Тереза Мэй

Тема:
Отравление Скрипаля 29 минут назад
Отравление Скрипалей: "Новичка" "изобрела" лично Тереза МэйЧитайте нас в Telegram
Грандиозный скандал навязывает миру Великобритания. 4 марта в английском городке Солсбери чем-то отравился бывший английский шпион и человек с двойным гражданством Сергей Скрипаль. С ним, как сообщают из Лондона, пострадала и его дочь. Что же произошло, достоверно, однако, неизвестно, поскольку никакой информации об этом происшествии в Великобритании наш МИД из Лондона официально не получил. По словам Марии Захаровой, вообще ничего. Ноль без палочек и даже запятых.
Также лишь что-то неопределенное получили и союзники Великобритании. Никакой подтвержденной информации не получили и депутаты британского парламента. Было объявлено, что расследование отравления займет месяцы. Но еще до его окончания премьер Тереза Мэй объявила России ультиматум с требованием признать вину и дать объяснения.
Когда на это очередное британское хамство из Кремля вежливо ответили, что мы здесь ни при чем, то англичанка обиделась и выслала из Лондона 23 российских дипломата. Выступая по теме в британском парламенте, премьер Тереза Мэй прямо обманывала депутатов, говоря о российском отравляющем веществе "Новичок". Обманывала, потому что нет в природе такого отравляющего вещества и никогда и не было: ни в СССР, ни в России не было и проекта по разработке его вещества.
В этой связи важно понять, что когда химики в СССР разрабатывали по заданию Минобороны какие-то формулы, то никаких названий им вообще на той стадии не давалось. Какие-то названия у проектов и программ, конечно же, были, но ими пользовались военные, а не разработчики. Таковы особенности режима секретности. Но даже у военных такого проекта, такой программы под названием "Новичок" не было — это факт.
Но самим словом — "Новичок" — военные все же пользовались. И вот для чего. Когда нужная химическая формула учеными изобреталась, то поступала оружейникам, чтобы те на ее основе могли разработать боевую систему. Боевая система — это целый комплекс, включающий в себя способ доставки, технологию применения, принципы выбора целей, технику безопасности, противоядие и еще многое другое. Когда доведенные до ума боевые системы поступали к военным, то те их у себя регистрировали. Понятно, что список был закодирован. Одним из кодовых слов как раз и было слово "Новичок". Оно использовалось для составления списка – реестра — вновь поступивших и совсем разных боевых систем: "Новичок-1", "Новичок-2", "Новичок-3" и так далее. С разными формулами, для разных целей и с разными технологиями.
И вот Тереза Мэй, как говорится, слыша звон, да, не зная, где он, бесстыдно заявляет депутатам британского парламента, что есть такое вещество — "Новичок" — и как раз им отравлены Скрипали. Выходит, Мэй сама и изобрела такое вещество — "Новичок". Сказать неряшливо — значит, смягчить. Грубо — вот, наверное, более точное слово. Но депутаты ведь должны все принимать на слово. Им и в голову не может прийти, что Мэй их просто вводит в заблуждение. Они-то считают, что премьеру информацию в спецслужбах готовят серьезные джентльмены, а премьер Мэй позаботилась о том, чтобы все проверить и не ставить Лондон в дурацкое положение.
Так или иначе, а теперь ни Тереза Мэй, ни ее министр иностранных дел Борис Джонсон — сам, к слову, опасный новичок в международных отношениях — не называют яд, которым были отравлены Скрипали "Новичком". Но ведь это как раз и подтверждает, что скоропалительные решения о высылке российских дипломатов, о дополнительных разрушениях и в без того расшатанных отношениях между Россией и Великобританией принимались в состоянии ужаса от "Новичка", того, которого и в природе-то нет.
Ранее по теме
-
Россия призвала ОЗХО происпектировать закрытый британский исследовательский центр29 минут назад
-
Глава дипломатии ЕС Могерини встретилась с послом Эдерером59 минут назад
-
Лондон продолжает вести себя в стиле "англичанка гадит"1 час назад
-
США разрабатывали вещество, аналогичное "Новичку"4 часа назад
-
Послы России и Великобритании поспорили из-за Скрипалей в мексиканской газете4 часа назад
-
В Киеве считают, что российских дипломатов высылать не стоит5 часов назад
Сейчас
Спасатели продолжают работать в Кемерово: тел погибших больше не обнаружено
Картина дня
-
Пожар в ТЦ в Кемеровской области. Погибли люди
- Путин пообещал не сидеть на посту президента 100 лет
- Построен второй МС-21 для летных испытаний
- Пучдемона экстрадируют из Германии
- В Кишиневе задержали провокаторов с ножами и битами
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
- Мальчика, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
- Женщина, изуродованная мужем, показала новые руки-протезы. Видео
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта маленького Jaguar
- Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg
- Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
Экономика
-
Обвал на рынках: что в нем не так?
- Торговая война совпала с кредитным кризисом
- Forbes: 10 миллиардеров с наибольшими доходами
- Госдума запретила размещать рекламу на платежках ЖКУ
- Реальная зарплата выросла на 10,5% за январь-февраль
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
"Синяя птица" отправится в сказочное Белогорье
- В Подмосковье стаффордширский терьер напал на школьницу
- Новый худрук МХТ пообещал сохранить гримерку Табакова и репертуар
- Москвичей ждет культурная бессонница
- В Москве переиздана легендарная книга "Пеле, Гарринча, футбол..."
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак