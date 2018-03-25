В Абхазии прогремел таинственный взрыв

В Сухумском районе Абхазии в результате взрыва неустановленного взрывного устройства погиб неизвестный — предположительно, мужчина. Личность погибшего пока не установлена.

Как рассказали ТАСС в Министерстве внутренних дел Абхазии, взрыв произошел в лесополосе в Сухумском районе утром в воскресенье, 25 марта. Установление личности погибшего затруднено тем, что большая часть его тела уничтожена взрывом. По первым предположениям, погибший — мужчина, собранные на месте взрыва фрагменты тела направлены в бюро судебно-медицинских экспертиз Минздрава Абхазии.

Тип взрывного устройства специалистами еще не определен, рассказал прокурор Сухумского района Алиас Тания. Уголовное дело, по его словам, еще не возбуждено, так как "сложно пока квалифицировать произошедшее".

Следователи не исключают, что взорвалась противотанковая мина времен грузино-абхазской войны 1992-1993 годов — в районе происшествия проходила линия фронта. На месте взрыва идут оперативно-следственные мероприятия, сообщил министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба: работают эксперты-криминалисты МВД, специалисты МЧС и Службы госбезопасности республики, сотрудники прокуратуры.