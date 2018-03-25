"Трактор" разгромил "Салават Юлаев" и сравнял счет в серии

В Континентальной хоккейной лиге продолжается последняя серия четвертьфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Челябинский "Трактор" на домашнем льду со счетом 7:1 разгромил уфимский "Салават Юлаев" в шестом матче и сравнял счет в серии.

В составе победителей шайбы забросили Александр Черников (21-я минута), Рихард Гюнге (23-я), Александр Шинин (28-я), Алексей Кручинин (33-я), Семен Кокуев (33-я), Ник Бэйлен (35-я) и Александр Рыбаков (51-я). У гостей отличился Филип Ларсен (31-я).

Шведский нападающий уфимского клуба Линус Умарк отдал результативную передачу и набрал очки шестом матче плей-офф подряд (1 шайба + 6 передач).

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 3-3. Последний и решающий седьмой матч серии пройдет 27 марта в Уфе.