Папа Франциск призвал молодежь отстаивать свои убеждения

Папа Франциск провел богослужение в Ватикане по случаю Вербного воскресенья, пишет "Интерфакс". Церковный праздник совпал с Всемирным днем католической молодежи.

По этому случаю, Папа призвал молодежь противостоять попыткам лишить ее голоса, сделать молодых молчаливыми и невидимыми. Франциск напомнил, что есть много способов усыпить молодежь, превратить ее мечты в серость.

"Если другие молчат, если мы, люди постарше, и часто недобросовестные, молчим, если мир молчит и теряет радость, я спрашиваю вас: вы будете кричать?", — сказал понтифик.

Папа Франциск также благословил пальмовые ветви, принесенные священниками и мирянами на площадь Святого Петра.