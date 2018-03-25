Россия поздравила Грецию с Днем независимости

Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Сергей Лавров направили телеграммы с поздравлениями руководству Греции и греческому народу в связи с Днем независимости. Об этом сообщили в посольстве России в Афинах.

25 марта 1821 года Греция освободилась от господства Османской империи. В этот же день страна отмечает Благовещение, отождествляемый с революцией 1821 года.

В связи с праздником в центре Афин прошел военный парад — перед руководством страны и тысячами зрителей прошли колонны военной техники, военные оркестры, военнослужащие различных родов войск, спецназ, пожарные, полицейские, передает РИА Новости.